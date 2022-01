La FAA fait plier la 5G aux États-Unis

Le lancement de services en 5G aux États-Unis a été repoussé à la demande de la FAA le temps de prendre des mesures pour éviter les interférences avec les radio-altimètres des aéroports.

Verizon et AT&T, les deux plus gros opérateurs terrestres des États-Unis, ont accepté de repousser de deux semaines, jusqu’au 19 janvier, l’introduction de la 5G utilisant les fréquences de la bande C, sur le territoire américain. La demande émanait de la FAA (Federal Aviation Administration), mais elle avait aussi reçu le renfort de la Maison Blanche. L’enjeu est de taille : le risque de causer des interférences avec les radio-altimètres utilisés pour les approches aux instruments sur les aéroports du pays.

