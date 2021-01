Le géant américain enchaîne les années difficiles pour son activité phare d’aviation civile commerciale. Frappé par la crise du Covid-19 et celle du 737 MAX, Boeing a livré presque quatre fois moins d’avions qu’Airbus. Son carnet de commandes est inférieur de 40 % à celui de son rival européen.

Boeing a vécu une année noire sur le plan commercial, avec des livraisons en berne, des commandes négatives et plus d’un millier d’appareils rayés du carnet. Mais le géant américain espère voir le bout du tunnel avec la reprise des livraisons du 737 MAX, qui a obtenu en fin d’année le feu vert pour reprendre les airs aux États-Unis et au Brésil.

En 2020, le groupe de Seattle a vu son carnet de commandes fondre de 1 026 appareils, avec 184 commandes brutes mais 655 annulations, soit un solde négatif de 471 commandes. Son carnet ressort à 4 223 appareils au 31 décembre.

Boeing a également souffert en termes de livraisons, en raison de l’immobilisation du 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019, mais aussi de problèmes de qualité sur le 787, sa principale source de revenus dans l’aviation commerciale depuis près de deux ans. Le constructeur de Seattle n’a livré que 157 avions, contre 380 en 2019 et 806 en 2018, avant la crise du 737 MAX.

Cet article compte 670 mots.