Certification imminente des derniers 737 MAX

La fin du calvaire réglementaire s’annonce pour la gamme 737 MAX de Boeing, dont les deux derniers modèles, le petit 737 MAX7 et le long 737 MAX10 devraient enfin recevoir leur certification aux États-Unis et en Europe.

La FAA (Federal Aviation Administration) et l’EASA (Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) ont toutes deux affirmé que la certification ses plus petits et plus grands appareils de la famille de monocouloirs 737 MAX de Boeing devrait intervenir sous peu. « Nous sommes en bonne voie », a déclaré Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA.

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