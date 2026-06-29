Boeing repousse encore un éventuel nouvel avion

La gamme des avions de ligne de Boeing devrait rester inchangée jusque dans la prochaine décennie. Pour l’avionneur, en retard pour la certification de ses derniers modèles, le marché est encore loin d’accepter un nouvel appareil.

La perspective d’un nouvel avion s’éloigne. Le patron de Boeing, Kelly Ortberg, estime que le marché n’est pas pressé de voir arriver un nouvel appareil mais réclame plutôt une amélioration des capacités et performances des avions actuels, notamment des moteurs.

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