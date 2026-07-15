Le Rafale démontre une capacité de combat collaboratif

Un Rafale F4 de Dassault Aviation et un drone équipé d’une charge utile de guerre électronique développée conjointement avec Harmattan AI ont réalisé un démonstration de combat collaboratif.

En janvier dernier, Dassault Aviation a conclu un partenariat stratégique avec Harmattan AI dans le but d’« accélérer l’intégration de l’autonomie maîtrisée » dans les systèmes de combat aérien. La start-up française, créée en 2024, avait alors levé 200 M$ (171 M€) lors d’un tour de table mené par l’avionneur français, ce qui lui avait conféré un statut de « licorne » avec une valorisation portée à 1,4 Md$.

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