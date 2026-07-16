Première industrielle pour Safran Helicopter Engines : le motoriste français a signé

un accord pour fournir les turbogénérateurs de l’avion hybride-électrique EL9 d’Electra.

La propulsion hybride-électrique est une des technologies les plus prometteuses pour la décarbonation de l’aviation régionale, mais elle requiert un turbogénérateur alimenté en carburant durable pour fonctionner. Or les projets qui ont passé le stade de la commande de production industrielle sont rares. Electra, aux États-Unis, a franchi le pas avec Safran Helicopter Engines (SHE).

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