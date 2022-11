Un accord tripartite a été signé en amont de la ministérielle de Paris pour éviter le sempiternel cycle de chantages sur la politique des lanceurs comme outil de négociations. Des aides vont être apportées à la filière d’Ariane 6 et Vega C, mais sous de strictes conditions.

Cela ressemble furieusement à un pacte de non agression signé entre les ministres français, allemand et italien. À l’ouverture du Conseil ministériel de l’ESA qui s’est tenu à Paris les 22 et 23 novembre, Bruno Le Maire et ses homologues Robert Habeck et Adolfo Urso se sont fendus d’un accord pour régler les aspects fondamentaux de leur position sur la politique des lanceurs européens avant l’ouverture des négociations finales sur le financement des trois prochaines années de programmes de l’ESA.

