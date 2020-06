Le Crew Dragon en route pour la certification

Le succès du lancement de la première capsule Dragon 2 avec un équipage et de son amarrage avec la Station spatiale internationale est de bon augure pour la certification du premier vaisseau spatial privé, développé par SpaceX dans le cadre du Commercial Crew Program (CCP) de la Nasa.

Initiée par l’administration de George W. Bush et engagée par celle de Barack Obama, l’externalisation du transport d’astronautes de la Nasa vers l’orbite basse devient réalité. Avec le lancement des astronautes Doug Hurley et Bob Behnken à bord d’une capsule Dragon 2, alias « Crew Dragon », le 30 mai à 19 h 22 TU, SpaceX met un terme à près de neuf ans d’interruption de l’autonomie d’accès des États-Unis aux missions habitées. Plus aucun astronaute n’avait décollé de Floride depuis l’envol d’Atlantis, le 8 juillet 2011, pour la mission STS-135 dont Doug Hurley était le pilote.

C’est aussi le premier lancement d’une capsule américaine habitée depuis la mission Apollo-Soyouz, le 15 juillet 1975, et le premier vol d’essai piloté d’un nouveau vaisseau spatial américain depuis les quatre missions de qualification de la navette spatiale Columbia en avril et novembre 1981 puis mars et juin 1982.

Vol d’essai

La mission Crew Dragon DM-2 (Demonstration Mission) doit durer de 30 à 119 jours, suivant le comportement sur orbite de la capsule, baptisée Endeavour, et le niveau de préparation des missions suivantes. Les deux astronautes se sont amarrés au module Harmony le 31 mai à 14 h 16 TU, après 19 heures de vol et cinq manœuvres orbitales. Ils vont intégrer l’équipage permanent de l’ISS, réduit à trois personnes au lieu de six en temps normal depuis le départ de Soyouz MS-15 le 17 avril.

