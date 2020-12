Dassault a subi une année 2020 « très difficile »

Invité à l’occasion du roll-out du nouveau Falcon 6X, Éric trappier, patron de Dassault Aviation, a fait le point sur la situation de l’entreprise pour le segment des avions d’affaires. Marqué par la crise du Covid, « 2021 va être encore difficile » dans l’aérien malgré l’arrivée d’un vaccin contre le coronavirus, a estimé Éric Trappier, qui table sur un retour à la normale en 2022 pour l’avionneur.

L’année écoulée a été « très difficile » pour Dassault en raison du Covid-19, avec « beaucoup d’incertitudes » et une baisse de la production, en dépit du rebond observé dans l’aviation d’affaires, a-t-il indiqué sur CNews le 5 décembre. Selon lui, le trafic dans l’aviation d’affaires représente 80% de ce qu’il était il y a un an, soit nettement mieux que l’aviation commerciale, qui plafonne à 40%. « Les business jets continuent à voler », a-t-il dit.

Pour Dassault, cela se traduit par un « ralentissement » des livraisons de Falcon : « On a à peu près une baisse de 25% de nos livraisons, mais on continue à prendre des contrats et surtout, on continue à livrer. » Dassault Aviation publiera en début d’année ses chiffres définitifs de ventes et de livraisons pour 2020, autant pour les avions d’affaires que pour les avions militaires.