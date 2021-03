Dassault Aviation reste optimiste grâce au Rafale

Le caractère dual des activités de Dassault Aviation lui a permis de traverser la crise de 2020 en espérant une reprise cette année, avec la concrétisation de nouveaux contrats pour le Rafale.

Résultats en baisse pour Dassault Aviation en 2020, dans un contexte paradoxal. En effet, l’avionneur français a le vent en poupe dans les avions militaires, même si la plupart des commandes annoncées dernièrement ne seront comptabilisées que sur l’année 2021.

La situation de l’aviation d’affaires dans cette année pandémique est beaucoup plus difficile, en raison d’une prudence beaucoup plus importante des acheteurs. Là aussi, la reprise devrait néanmoins arriver, car les vols d’affaires ont beaucoup moins chuté que l’aviation commerciale pendant la crise. Par ailleurs, de nouveaux voyageurs ont découvert ces services et ils pourraient à terme devenir de nouveaux clients.

Le bilan, enfin, a été affecté par une moindre contribution de Thales au résultat net en 2020. Mais là aussi, la donne va rapidement changer, puisque le groupe d’électronique, dont Dassault Aviation est actionnaire à 24,7 %, va verser un dividende de 1,76 € par action au titre de l’exercice qui vient de se clore et prévoit une reprise en 2021.

Le chiffre d’affaires de l’avionneur est en baisse de 25 %, à 5,489 Md€. Le résultat opérationnel ajusté a été plus lourdement affecté, à 261 M€ contre 765 M€, pour une marge de 4,8 % contre 10,4 %. Le poids des adaptations sanitaires et l’interruption dans la production, entre autres, ont eu des conséquences financières. Mais la situation de l’avionneur reste saine, avec une trésorerie disponible de plus de 3 M€ et des fonds propres en légère hausse. Le groupe versera d’ailleurs une participation et un intéressement aux salariés.

