Au cours des douze derniers mois, Dassault Aviation a livré 46 avions et enregistré des commandes pour 156 de plus, ce qui porte à 3,4 le rapport des achats aux ventes (book to bill) en termes d’unités. Il faudra encore attendre deux mois pour connaître le détail financier de la santé de l’avionneur français qui démarre 2023 avec le vent en poupe.

Dassault Aviation présentera ses résultats pour l’année 2022 le 9 mars prochain mais a déjà dévoilé le niveau de ses livraisons et de ses prises de commandes en 2022. Si les premières sont à peu près en ligne avec les prévisions (46 appareils livrés pour 48 prévus), les commandes affichent une forte hausse : +88 % pour le Rafale et +25 % sur les Falcon. Sur ce dernier segment, la hausse se confirme malgré la perte du marché russe suite à l’invasion de l’Ukraine.

Il n’en demeure pas moins qu’avec une baisse de moitié du nombre de livraisons par rapport à 2021, annoncée dès mars dernier, le chiffre d’affaires de l’année devrait connaître un repli significatif.

