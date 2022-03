Dassault Aviation a reçu 100 commandes d’avions en 2021

Après les groupes Airbus Safran et Thales , Dassault Aviation annonce à son tour des résultats 2021 en hausse, tant au niveau des chiffres d’affaires que des prises de commandes, signe d’une reprise d’activité au sortir de la pandémie de Covid-19. De nombreux défis restent à relever : la tension sur la sous-traitance, les conséquences de la guerre en Ukraine et le déblocage du programme Scaf (Système de combat aérien futur).

Même si la pandémie de Covid-19 a continué de sévir durant toute l’année 2021, avec notamment les variants Delta puis Omicron du virus, la reprise du secteur aéronautique s’est faite ressentir au niveau des résultats des grands groupes aéronautiques français. Dassault Aviation n’échappe pas à la règle et tous ses indicateurs sont à la hausse, parfois de manière très spectaculaire.

L’avionneur a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 7,233 Md€ (+31,8 %) avec 25 Rafale livrés à l’Inde et au Qatar (12 de plus qu’en 2020) et 30 avions d’affaires Falcon (4 de moins qu’en 2020, mais 5 de plus que prévu en début d’année). Les prises de commandes ont atteint 12,08 Md€, soit une multiplication par 3,5 par rapport à l’année précédente.

