Des démonstrations de Vertex ont eu lieu cet été

À quoi ressemblera le vol à bord des drones demain ? Et quels bénéfices peut-on en tirer dès maintenant ? C’est la mission de Vertex, un programme sur lequel travaille Airbus via sa filiale UpNext afin de simplifier la préparation et la gestion des missions, réduire la charge de travail des pilotes d’hélicoptère et accroître encore la sécurité et enfin préparer le vol autonome des eVTOL.

Concrètement, sur un écran tactile d’une tablette, le pilote prépare sa route, effectue sa check-list numérisée et procède à une vérification intégrale de tous les équipements de l’aéronef afin de s’assurer que le système est bien opérationnel, explique Alexandre Gierczynski, directeur du démonstrateur Vertex au sein d’Airbus UpNext.

« En plus de sa tablette tactile, il dispose d’un écran d’affichage qui matérialise le corridor du vol en 3D avec les trois indications principales, altitude, vitesse et cap et des indications comme l’autonomie restante, le temps à l’arrivée… », décrit-il.

Si l’interface ressemble à un jeu vidéo de navigation aérienne, le concept sur lequel travaille le constructeur aéronautique vise à permettre à l’opérateur de se focaliser sur la réalisation de sa mission via la tablette, en s’affranchissant de la complexité du pilotage de l’hélicoptère.

