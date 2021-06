Annulé pour cause de pandémie, le Bourget 2021 n’aura pas lieu, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale. Malgré l’effondrement du trafic et le ralentissement des cadences, les industriels n’ont pas cessé de travailler. Ils nous ont envoyé les photos de leurs projets en cours, ceux qui auraient dû attirer l’œil du visiteur au nord de Paris. Nous vous invitons dans ces quelques pages à découvrir les dernières innovations et à retrouver, pour quelques instants, l’ambiance du salon (sans la chaleur, la pluie et le vrombissement des chasseurs…).

Cet article compte 2 840 mots et 20 photos.