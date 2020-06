Dix satellites pour redéployer la bande C

L’opérateur Intelsat met à exécution le plan de restructuration de son offre en bande C sur les États-Unis en commandant six satellites géostationnaires. Dans la foulée, son rival SES a commandé quatre satellites de plus pour en faire autant.

Comme il l’avait annoncé, Intelsat, le plus ancien des opérateurs géostationnaires, profite du répit que lui accorde son passage sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites pour se lancer dans un investissement massif en commandant six satellites en bande C à l’industrie.

Le 15 juin, Intelsat révélait avoir signé des accords avec Maxar Technologies (ex-SSL) et avec Northrop Grumman Innovation Systems (ex-Orbital ATK) pour la fourniture de quatre et deux satellites respectivement. Un appel d’offres est en cours pour un septième satellite.

