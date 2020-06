Donald Trump menace Berlin d’un retrait

Le président des États-Unis s’apprête à diminuer la présence militaire américaine en Allemagne. Le déploiement des troupes du Pentagone devrait passer de 35 000 à 25 000 personnes, officiellement afin de réduire son poids financier. Le département de la Défense emploie aussi quelque 17 500 civils sur place.

Pour Donald Trump, l’affaire va plus loin. Le président s’insurge devant « le comportement de délinquant » de son allié allemand, qui refuserait de payer ses « arriérés » à l’Otan et qui traiterait « très mal » les États-Unis sur le plan commercial. « Ils ont coûté aux États-Unis des centaines de milliards de dollars au fil des années en échanges commerciaux, donc ça nous fait du tort sur le commerce et ça nous fait du tort sur l’Otan », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle sortie vient compliquer la tâche du ministre allemand de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, au moment où elle doit convaincre ses parlementaires d’accepter la commande à Boeing de 45 avions de combat F/A-18 Super Hornet et EA-18 Growler de guerre électronique afin, justement, de pouvoir tenir ses engagements nucléaires auprès de l’Otan.

