EASA : deux pilotes aux commandes jusqu’en 2030

La réduction à un seul du nombre de pilotes dans le cockpit pourrait être rendue possible par la technologie, mais la réglementation ne prévoit pas de l’autoriser avant 2030, ou alors dans des conditions très spécifiques.

Le sujet est sensible et ses partisans avancent à pas feutré. Le « single pilot operation » (SPO), le vol avec un seul pilote à bord, ne verra pas le jour avant 2030, a fait savoir l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA). Mais elle n’exclut pas d’autoriser dès 2027, des vols avec deux pilotes dont un seul aux commandes lors de la phase de croisière des vols long-courriers sur les appareils les plus modernes, pendant que l’autre prend du repos. Il s’agit de l’« extended minimum-crew operations » (eMCO), selon la terminologie adoptée dans l’aérien.

