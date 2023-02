La crise du Covid a désorganisé une chaîne déjà sous-tension. Licenciements au plus fort de la crise, quasi-arrêt de la production, puis reprise plus forte que prévu sur fond de guerre en Ukraine et de problème d’approvisionnement en composants n’ont rien arrangé… Une situation à laquelle il faut désormais ajouter une pénurie de main d’œuvre. Avec sa première enquête sur l’emploi du secteur, Aerospatium peut dresser un tableau assez inquiétant de la situation, alors même que le secteur se porte bien et que les perspectives sont encourageantes au niveau mondial.

Cet article compte 140 mots.