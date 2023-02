Entretien avec Thierry Baril d’Airbus

À l’occasion de l’annonce du nouveau plan de recrutement du groupe, Thierry Baril, directeur des ressources humaines d’Airbus a répondu aux questions d’Aerospatium.

« Participer à la fabrication d’un avion, c’est un métier extraordinaire. »

Quelle est la situation pour Airbus actuellement ?

Thierry Baril : En 2022 nous avons annoncé débuter l’année avec 6 000 recrutements et nous avons finalement recruté plus de 13 000 personnes sur l’année. Les deux tiers de ces recrutements ont concerné nos quatre pays historiques (France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne) et un tiers le reste du monde.

