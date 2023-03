Malgré l’inflation, malgré la crise des composants, malgré la rupture avec la Russie, le groupe Thales a présenté un bilan insolemment bon pour l’exercice 2022, dépassant ses prévisions et battant ses propres records.

Exercice plutôt plaisant ce 8 mars pour Patrice Caine, P-DG de Thales, et Pascal Bouchiat, son directeur général en charge des finances et des systèmes d’information : les chiffres des résultats 2022 qu’ils ont présenté aux analystes puis à la presse décrivent une société en pleine forme, qui s’est remise de la crise du Covid-19 et profite de la reprise qui s’en suit.

Tous les indicateurs sont à la hausse : le chiffre d’affaires consolidé, à 17,57 Md€, a progressé de 8,5 % (5,5 % à périmètre et change constants), ce qui le situe en haut de la fourchette d’objectifs fixée il y a un an. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 17,3 % en atteignant 1,935 Md€ (+15,6 % à périmètre et change constants), soit une marge de 11 %. Le bénéfice net a suivi avec une hausse de 14 % à 1,556 Md€.

