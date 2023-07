Entretien avec Walther Pelzer du DLR

Les difficultés rencontrées lors du développement d’Ariane 6, la question des microlanceurs européens, l’avenir de l’exploration habitée, les points de frictions entre Français et Allemands ne manquent pas. Walther Pelzer, directeur général de l’agence spatiale allemande au sein du DLR, éclaire le point de vue de nos voisins et partenaires les plus proches.

« En ce moment, en France et en Allemagne, les gens se focalisent surtout sur nos désaccords. »

La dernière Ariane 5 a décollé. Ariane 6 n’est pas prête. D’une certaine manière la transition entre les deux, telle qu’elle était prévue, a échoué. La situation est mal vécue en France. Quel est le sentiment en Allemagne et au sein du DLR ?

Walther Pelzer : Je suis très reconnaissant de tout ce qui a été accompli sur Ariane 5 sous la direction de la France. Pendant longtemps, elle a été la colonne vertébrale de notre accès à l’espace. Le point d’orgue de sa carrière a été atteint avec le lancement du télescope spatial James Webb. La charge utile la plus chère de tous les temps, un bond en avant pour les sciences, a vu sa durée de vie doublée grâce à la précision d’injection atteinte par Ariane 5 et grâce à l’équipe derrière elle. C’est quelque chose que personne ne va oublier.

Au sujet d’Ariane 6, nous avons ce retard. L’Europe affronte une crise, elle a perdu son accès autonome à l’espace. Ariane 6 n’est pas disponible. Vega C n’est pas disponible non plus et ne va pas retourner en vol rapidement après les résultats du dernier essai au banc dont nous avons été informés au conseil de l’ESA à Stockholm [le 28 juin, ndlr].

