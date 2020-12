L’ESA prépare le futur et ses changements pour 2021

L’Agence spatiale européenne (ESA) va changer de directeur général dans six mois. Son conseil a présenté les décisions prises concernant ses projets et les dossiers à régler pour les années à venir.

L’ESA a subi une année 2020 difficile, marquée comme pour tout le monde par les contraintes imposées par le Covid-19. L’Agence a précisé, lors d’un débriefing à la suite d’une réunion du conseil menée par son actuel directeur, Jan Wörner, et le futur responsable, Josef Aschbacher, avoir fait tout son possible pour soutenir l’industrie. Parmi ces mesures, le développement d’Ariane 6 va recevoir une rallonge budgétaire de 218 M€, nécessaire pour compléter les travaux jusqu’au premier vol. « Ce fut une décision unanime de tous les pays, avec un tiers du budget venant d’autres programmes, et les deux tiers étant de nouveaux crédits accordés par la France, l’Allemagne, la Suisse et la République tchèque. »

