L’ESA signe pour préparer Vega E et la suite

Alors même que Vega C n’effectuera son premier vol qu’au premier trimestre 2022, avec deux ans et demi de retard, l’ESA a signé un contrat avec Avio pour le développement de Vega E, la version suivante du petit lanceur européen.

Ce contrat de 118,8 M€, signé le 21 juillet, couvrira le développement d’un nouvel étage cryotechnique à l’oxygène et au méthane liquides. Celui-ci remplacera l’étage à propulsion solide Zefiro Z9 et le module d’injection à ergols liquides Avum+ (Attitude Vernier Upper Module) du Vega C. Ce nouvel étage sera propulsé par le moteur M10 issu du programme exploratoire Mira avec le motoriste russe KB Khimavtomatiki et développé en solo par Avio.

