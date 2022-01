Essais hypersoniques français aux États-Unis et en France

Le ministre des Armées a levé le voile sur deux essais hypersoniques majeurs pour la recherche française : le statoréacteur mixte Astrée volera aux États-Unis, tandis que le planeur hypersonique VMax sera tiré de France.

Le 7 septembre dernier, François Cornut-Gentille, député Les Républicains de la Haute-Marne, membre de la commission des Finances et du groupe d’étude sur les industries de défense, s’était ému dans une question écrite au gouvernement de la délocalisation aux États-Unis de futurs essais hypersoniques d’un statoréacteur mixte (capable de combustion subsonique puis supersonique) développé par l’Onera et MBDA. Pour le parlementaire, « cette innovation majeure est susceptible de nombreuses applications civiles et militaires » et constitue donc un « enjeu de souveraineté ».

