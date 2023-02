Euclid à la recherche des 95 % de l’univers qui manquent

Euclid, le prochain satellite scientifique de l’ESA va rejoindre Cape Canaveral pour un lancement par SpaceX. Il devra étudier et cartographier la matière noire et l’énergie sombre qui constituent l’essentiel de notre univers, sans que nous puissions les voir directement.

Dans la même salle blanche qui avait naguère accueilli le satellite cosmologique Planck de l’ESA, grâce auquel a été dressée la carte la plus détaillée du rayonnement fossile de la première lumière de l’univers, les équipes de Thales Alenia Space mettent la dernière main à un nouveau satellite qui doit tenter de résoudre l’une des plus grandes énigmes sur la nature de cet univers. Euclid, qui sera lancé par SpaceX en juillet prochain, doit débusquer la matière noire et l’énergie sombre, qui représentent à elles deux plus de 95 % de notre univers mais restent impossibles à détecter ou analyser directement.

