Fondé par Thomas Edison autour de ses activités sur l’énergie, le groupe GE va se séparer de ce pôle historique, et de son pôle santé, pour se recentrer exclusivement sur son activité de motoriste et d’équipementier aéronautique, consacrant la fin d’un modèle industriel devenu inadapté dans l’environnement économique et financier actuel.

General Electric (GE) va se consacrer exclusivement au « futur de l’aviation ». Le conglomérat américain va se scinder en trois entités cotées distinctes et se recentrer sur l’aéronautique, sa branche la plus lucrative, tournant par là même une page majeure de l’histoire industrielle américaine. Le géant industriel, fondé par Thomas Edison il y a 129 ans, entend ainsi retrouver un second souffle après avoir été marqué par la crise financière de 2008, de mauvais choix stratégiques et un endettement devenu trop lourd. Il prend aussi acte du bouleversement de l’économie qui a été marqué pas l’apparition de nouveaux géants issus du numérique ou des nouvelles technologies, et qui ne sied visiblement plus aux grands groupes diversifiés d’antan.

