La nouvelle Loi de programmation militaire (LPM 2024-2030) ouvre la voie à la construction d’un porte-avions de nouvelle génération (PANG). Les études pour les catapultes qui l’équiperont ont été lancées… aux États-Unis.

Le 7 juin, au moment où en France, les députés adoptaient la nouvelle Loi de programmation militaire à une écrasante majorité (408 voix pour, 87 contre et 58 votes blancs), aux États-Unis, le Pentagone attribuait un contrat de 1,196 Md$ à General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) pour réaliser les catapultes électromagnétiques Emals (Electromagnetic Aircraft Launch System) et les systèmes d’arrêt à récupération d’énergie AAG (Energy Storage Subsystem and Advanced Arresting Gear) du futur porte-avions nucléaire CVN 81 (USS Doris Miller) de l’US Navy. Une partie de ce contrat va aussi couvrir les études de R&D pour le possible achat de ces équipements par la France afin d’en équiper son futur Porte-avion de nouvelle génération (PANG) dont la construction a été confirmée par la LPM.

