L’armée de l’air tunisienne a besoin de moderniser sa flotte et pourrait se procurer des F/A-18 Hornet déclassés par son homologue koweïtienne. Il y a peu, il était encore question d’acheter des F-16V, mais la nouvelle administration à Washington s’est ravisée.

La plus petite aviation militaire du Maghreb doit renouveler ses avions de combat. Depuis quarante ans, elle aligne une douzaine de Northrop F-5 E/F dont certains ont été prélevés sur les surplus de l’US Air Force. Deux ont été perdus en 2018 et 2020. Le nombre d’appareils subsistants en état de vol varie selon les sources : de trois à neuf. Dans le contexte géopolitique complexe, avec les rivalités turco-européennes en Méditerranée et la proximité de la Libye, ainsi que de « l’arc des crises » sahélo-saharien, une modernisation de la flotte de l’armée de l’air tunisienne s’impose.

L’annonce du possible rachat, à un prix symbolique, de Boeing F/A-18 C/D Hornet de l’armée de l’air koweïtienne a entraîné des réactions de la part de l’opposition au régime actuel. Elle considère en effet que le gouvernement de Tunis en est réduit à « faire les poubelles » pour s’équiper avec « les rebuts » d’autres armée arabes et ainsi « mettre en péril la vie des pilotes et la capacité à lutter contre les groupes terroristes ».

