KAI présente le premier prototype du KF-21 Boramae

La Corée du Sud a célébré la sortie d’usine de son plus ambitieux avion de combat de conception nationale, le KF-21, anciennement KF-X. Ce chasseur multirôle doit équiper l’aviation sud-coréenne, mais Séoul et les industriels impliqués dans le programme, comptent aussi l’exporter.

Le KF-X est devenu le KF-21 et a gagné au passage le surnom de Boramae (« épervier »). Vingt ans et un mois après l’annonce du projet par l’ancien président sud-coréen Kim Dae-jung, et cinq ans après le lancement effectif du développement sous la maîtrise d’œuvre de Korea Aerospace Industries (KAI), le premier des six prototypes du nouveau chasseur multirôle de conception nationale a été dévoilé le 9 avril. Cette cérémonie de roll-out a eu lieu sur le site de KAI à Sacheon, dans le sud du pays, en présence de l’actuel président, Moon Jae-in. Le KF-21 illustre la volonté du pays de commencer à s’affranchir de la tutelle technologique américaine.

Précédemment annoncé pour le premier semestre, le premier décollage du nouveau chasseur ne serait plus attendu désormais avant l’an prochain. À l’issue d’un programme d’essais en vol, la production en série devrait démarrer en 2026, avec l’objectif d’avoir livré 40 appareils en 2028 et d’en aligner 120 en 2032.

