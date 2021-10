Des sources militaires américaines affirment que la Chine aurait testé une arme hypersonique déployée dans l’atmosphère après avoir effectué le tour de la Terre sur orbite afin de contourner les défenses ennemies.

Pékin pourrait avoir testé au cours de l’été une arme combinant deux des principaux cauchemars de la défense antimissile américaine : l’arme semi-orbitale susceptible d’attaquer depuis un azimut non surveillé et l’ogive planante hypersonique, volant trop bas pour être détectée à distance de sécurité et à la fois trop rapide et trop manœuvrante pour être interceptée par les moyens de défense actuels.

Cette démonstration a été passée sous silence par les autorités militaires chinoises, mais aussi par leurs homologues américaines qui ont vraisemblablement pu détecter le lancement. L’affaire a été dévoilée par le Financial Time dans son édition du 16 octobre et qui cite des sources militaires américaines ayant requis l’anonymat. Le Pentagone aurait été surpris par cette démonstration technologique à laquelle il n’était absolument pas préparé.

