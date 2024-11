Un mois et demi après la démission de son initiateur Thierry Breton, et sept mois après la date prévue, le projet de constellation souveraine Iris2 a enfin franchi une étape cruciale avec l’attribution de la concession au consortium SpaceRise. L’entrée en service a été reportée à 2030.

Lorsque le projet d’une constellation souveraine européenne, clé d’un indépendance des échanges numériques au sein du Vieux continent, a été annoncé en 2020, Thierry Breton espérait voir voler les premiers satellites en 2024. Le Parlement et le Conseil européen ont donné leur feu vert au programme en novembre 2022 – après neuf mois d’âpres négociations – et en début d’année, on imaginait encore que la concession pour Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) serait attribuée en mars pour une entrée en service en 2027.

