La difficile équation du vol en milieu urbain

L’arrivée du taxi volant urbain semble s’éloigner à mesure que les échéances s’approchent. Point d’étape sur les derniers projets et les questions encore en suspens.

L’avenir du taxi urbain se précise. Les projets, en tout cas, se multiplient et semblent se concrétiser, avec les dates de 2023 ou 2024 en ligne de mire. Les premiers essais grandeur nature en Europe devraient avoir lieu dès cet été sur l’aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin. Il s’agit pour la RATP et la région Île-de-France de tester les véhicules sélectionnés, les infrastructures et l’intégration dans l’espace aérien urbain.

La région souhaite déterminer si le projet de disposer d’un service de taxis urbains autonomes pour les Jeux olympiques de 2024 est réaliste. Paris s’est lancée dans la course à l’image d’autres grandes métropoles, en particulier Singapour, qui se mobilisent pour lancer un service rapidement. Mais les questions restent nombreuses, en particulier en ce qui concerne les délais.

