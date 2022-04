Mauvaise surprise pour les contribuables belges : la remise à niveau de leurs bases aériennes pour recevoir les F-35A va coûter deux fois le prix initialement annoncé.

La Direction générale des ressources matérielles (DGMR) des Forces armées belges vient d’annoncer avoir passé un contrat de 600 M€ à un consortium belgo-néerlando-américain, mené par le groupe de génie civil belgo-luxembourgeois Jan De Nul, pour la construction des infrastructures qui accueilleront les F-35A sur les bases aériennes de Florennes en Wallonie et Kleine-Brogel en Flandre. En septembre 2020, les ministres belges alors en charge de la Défense et des Affaires étrangères, Philippe Goffin, et du Budget, David Clarinval, avaient fait le déplacement à Florennes, pour annoncer que les investissements pour remettre à niveau les installations se monteraient à 150 M€ par base. Ce chiffre a donc doublé en dix-huit mois.

