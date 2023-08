Distancé par Airbus dans l’aviation commerciale, convalescent d’une succession de crises qui se sont enchaînées depuis quatre ans, Boeing montre des signes de reprises même si le groupe est resté dans le rouge au premier semestre.

Boeing poursuit son rétablissement en dépit d’un environnement qui reste compliqué pour sa chaîne d’approvisionnement. Il a annoncé ses résultats semestriels fin juillet et confirmé ses objectifs pour les livraisons en 2023 et la montée en cadence à long terme. Le géant américain a essuyé une perte de 149 M$ au deuxième trimestre, contre 425 M$ au premier trimestre, mais son chiffre d’affaires a progressé de 18 % à 19,75 Md$. Sur les six premiers mois de l’année, la perte nette ressort à 574 M$ et l’activité à 37,67 Md$.

