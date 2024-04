La Nasa choisit trois projets de véhicules lunaires

Qui succèdera au « Lunar Rover » d’Apollo ? La Nasa vient de sélectionner trois équipes industrielles pour l’étude d’un véhicule capable de transporter des astronautes à la surface de la Lune… dont un issu d’un projet monégasque.

Plus d’un demi-siècle après les derniers tours de roue du LRV (Lunar Roving Vehicle) d’Apollo sur la Lune, la Nasa a sélectionné trois équipes industrielles pour étudier un futur successeur, le LTV (Lunar Terrain Vehicle). Ce véhicule devra faciliter le transport d’astronautes et de matériel scientifique à la surface, lors de missions de débarquement Artemis et pour des expéditions lunaires de longue durée en préparation de l’exploration ultérieure de Mars. Les équipes lauréates sont menées par Intuitive Machine, Lunar Outpost et Venturi Astrolab.

