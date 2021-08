Pas de vacances pour le programme lunaire Artemis. Le lanceur SLS est en cours d’intégration à Cape Canaveral tandis que SpaceX a assemblé son propre géant à Boca Chica. Mais bien résolu à ne pas laisser passer la sélection du HLS, Jeff Bezos vient jouer les trouble-fêtes.

Débouté sur la forme, Jeff Bezos réattaque sur le fond, avec un certain succès. Après la décision de la Nasa, en avril, de n’accorder qu’un seul contrat pour le développement de l’atterrisseur lunaire habité HLS (Human Landing System) du programme Artemis et de l’attribuer au seul SpaceX, les deux autres équipes, menées par Blue Origin et Dynetics, en ont appelé au GAO (Government Accountability Office) pour passer en revue la procédure. L’équivalent américain de la Cour des comptes avait jusqu’au 4 août pour se prononcer mais il n’a pas attendu jusque là.

Dès le 30 juillet, il déboutait les deux sociétés, estimant que même si la Nasa avait changé ses plans en cours de route faute de budget adéquat, les règles de la concurrence n’avaient pas été enfreintes par l’agence en ne négociant qu’avec le candidat le moins cher pour qu’il aménage ses prix et en ne sollicitant pas de nouvelle offre de la part des autres compétiteurs, « bien plus chers » note le GAO, pour qu’ils révisent leurs tarifs. L’intérêt technique et la faisabilité des différentes offres n’a pas été pris en compte par le GAO qui ne s’est prononcé que sur la légalité des procédures.

