Naguère envisagé en décembre, le premier vol opérationnel et commercial d’Ariane 6, sous l’égide d’Arianespace, est désormais annoncé pour la seconde moitié du premier trimestre de 2025. Une Ariane 62 devrait placer sur orbite héliosynchrone le satellite d’observation français CSO-3.

La prochaine mission depuis Kourou, avec le retour en vol de Vega C le 3 décembre, sera le dernier lancement européen de 2024. Le lancement de la deuxième Ariane 6 est annoncé pour le début de 2025. Avec trois missions (Ariane 6, Vega et Vega C), les lanceurs du Vieux Continent égaleront leur score de 2023 (deux Ariane 5 et un Vega). Une remontée de cadence reste prévue en 2025.

