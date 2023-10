Le royaume saoudien aurait fait une demande de devis à Dassault Aviation pour des Rafale et des discussions ont été confirmées par le ministère français des Armées. Néanmoins, la prudence s’impose dans un contexte compliqué.

Le Rafale pourrait séduire un nouveau pays au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite se renseignerait auprès de la France pour en acquérir l’avion de combat français. Le ministère des Armées a même confirmé des éléments : « Oui, des discussions existent mais comme à chaque fois dans ce genre de discussions et de relations commerciales entre une entreprise de la base industrielle et technologique de défense française et un État souverain étranger, le ministre n’a pas vocation à commenter dans la presse ce qui peut être discuté ici ou là », a déclaré Sébastien Lecornu lors d’une conférence de presse.

