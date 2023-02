La fameuse « usine du Futur » de Latécoère va être délocalisée à peine six ans après son ouverture à Toulouse. Cette décision pose la question de la pérennité du groupe en France.

C’est à la fois une surprise et une grande inquiétude qui a frappé les salariés de Latécoère à Toulouse. Six ans seulement après son inauguration en grande pompe à Montredon, dans la banlieue de Toulouse, l’usine 4.0 du groupe, présentée comme « l’usine du Futur », sera délocalisée en Europe de l’est et au Mexique.

Les machines quasiment neuves, destinées à la production automatisée de pièces élémentaires, vont être déménagées, tout comme les 109 emplois qui leur correspondaient. Le site de Labège (au sud de la métropole occitane) sera lui fermé, et son activité déplacée à Montredon.

