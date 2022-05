Le 737 MAX10 entre certification et modification

Les chances de Boeing d’obtenir une exemption pour l’installation d’un nouveau dispositif de sécurité sur le 737 MAX10 s’amenuisent. Le plus grand et le dernier-né des 737 MAX pourrait donc perdre l’avantage concurrentiel d’une transparence d’utilisation avec les autres modèles de la gamme.

Confronté à un nouveau retard sur le 777X et alors que la reprise des livraisons du 787 pourrait se concrétiser au second semestre seulement, Boeing met les bouchées doubles pour obtenir la certification du 737 MAX10, la plus grande version du monocouloir, alors qu’une nouvelle législation aux États-Unis va en durcir les conditions.

L’Aircraft Safety & Certification Reform Act, adopté en 2020 après les accidents des 737 MAX de Lion Air et d’Ethiopian Airlines, exige que tout avion certifié après le 31 décembre prochain soit équipé du système de sécurité Eicas (Engine indicating and crew alerting system) qui affiche les paramètres des moteurs et alerte l’équipage des défauts et pannes du système.

