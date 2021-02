Le drone de combat Mosquito prendra forme à Belfast

Le Royaume-Uni a lancé le développement du prototype du Mosquito, un drone de combat collaboratif de type « loyal wingman », qui doit voler d’ici la fin de 2023, en s’appuyant sur les filiales britanniques d’industriels américains.

À Belfast, l’ancien site de Short Brothers, la plus vieille usine aéronautique du monde, va entrer de nouveau dans l’histoire en entamant le développement du premier drone de combat collaboratif britannique, et même européen. Cédé par Bombardier à Spirit AeroSystems en 2020, l’établissement a été sélectionné pour réaliser le prototype du Mosquito. Cet avion sans pilote sera destiné à voler en collaboration avec d’autres appareils du même type autour d’un avion piloté afin d’agir en « effecteur déporté », grâce à ses propres systèmes d’armes et de guerre électronique, ainsi qu’à ses capteurs connectés.

