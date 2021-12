Le secteur aérien confronté au variant Omicron

La reprise du transport aérien, véritable ballon d’oxygène d’un secteur mis à genou par la pandémie de Covid-19, est remise en cause par l’apparition d’un nouveau variant très virulent du virus, baptisé Omicron. Des restrictions de déplacement ont commencé à être mises en place et la saison des fêtes de fin d’année, traditionnellement importante en terme de revenus, est menacée.

La découverte du variant Omicron du coronavirus du Covid-19, en pleine cinquième vague de la pandémie, fait planer le spectre d’un nouveau plongeon du trafic aérien, qui se remettait à peine de la crise depuis 2020. Le 25 novembre, l’annonce de la découverte de ce variant, dont la dangerosité n’est pas encore connue, a conduit presque instantanément à la fermeture de frontières et à des restrictions de voyages à l’encontre de plusieurs pays d’Afrique australe. Elle a aussitôt fait plonger les bourses mondiales, en particulier les titres des compagnies aériennes et celles liées au tourisme. Francfort a perdu 4,15 % à la clôture vendredi, Paris enregistré sa pire séance depuis mars 2020 (-4,75 %) et New York la pire de l’année (-2,53 %).

Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, ont annoncé la suspension des voyages en provenance d’Afrique du Sud et de six pays d’Afrique australe, et l’Union européenne a émis une recommandation dans ce sens. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Russie, le Brésil ou l’Arabie saoudite ont également interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins, tandis qu’Israël, le Japon ou le Maroc ont fermé leurs frontières à tous les voyageurs étrangers. L’Australie, dont les frontières fermées depuis plus de vingt mois devaient rouvrir aux étudiants étrangers et travailleurs qualifiés, a décidé de repousser cette mesure de deux semaines, et l’Angola a suspendu les vols régionaux.

Cet article compte 1 010 mots.