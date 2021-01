Le SLS ne lancera pas Orion vers la Lune cette année

Après un an de préparation, la première mise à feu au banc de l’étage principal du lanceur lunaire géant SLS, de la Nasa, s’est soldée par un échec à Stennis. Prévu pour durer huit minutes, l’essai a été interrompu au bout de 50 secondes.

Les adversaires du coûteux programme SLS (Space Launch System), vont pouvoir s’en donner à cœur joie : la Nasa et Boeing, son maître d’œuvre, n’ont pas réussi leur pari. Jim Bridenstine, l’administrateur sortant de la Nasa, se veut rassurant, mais quelle que soit la gravité de l’anomalie qui a imposé l’arrêt de l’essai du 16 janvier au centre spatial Stennis, dans le Mississippi, elle va représenter un sérieux contretemps pour le programme lunaire Artemis. Cela ne pouvait plus mal tomber, car l’administration Biden va justement devoir revoir ses priorités et notamment celle qu’elle va donner au retour d’astronautes sur la Lune.

Cet article compte 370 mots.