Le VMaX va voler… et le VMaX 2 va le suivre

Avec deux ans de retard sur le calendrier initial, le vol du démonstrateur de planeur hypersonique français VMaX, sur un vecteur non identifié, serait imminent… et son successeur VMaX 2 est prévu dans la nouvelle loi de programmation militaire.

Annoncé par le ministère des Armées avec un développement confié à ArianeGroup en janvier 2019, le planeur hypersonique expérimental français VMaX (Véhicule Manœuvrant eXpérimental) a beaucoup fait parler de lui tout en restant placé sous le sceau du secret. Le vol de ce démonstrateur ne devrait cependant plus attendre, selon Charles-Henri Leulier de la Faverie du Ché, amiral à la retraite et conseiller militaire d’ArianeGroup. Celui-ci s’exprimait dans le cadre d’une audition au sujet de la nouvelle loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qui s’est tenue le 3 mai, en compagnie d’autres représentants des industries concernées, devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées.

Cet article compte 480 mots.