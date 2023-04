Le gouvernement britannique a débloqué un financement pour le développement de nouvelles technologies destinées au GCAP britannico-italo-japonais et à son futur avion de combat, toujours appelé « Tempest » outre-Manche.

L‘annonce de Londres est tombée le 13 avril : une enveloppe de 656 M£ (742 M€) a été attribuée à BAE Systems pour la poursuite de la conception et des développements technologiques le système de combat aérien futur GCAP (Global Combat Air Programme), développé conjointement avec l’Italie et le Japon. Ces fonds serviront à poursuivre les travaux déjà entrepris dans le cadre d’un premier contrat par la « Team Tempest » associant BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK et Rolls-Royce.

