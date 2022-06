L’Ejercito del Aire, l’armée de l’air espagnole, va remplacer vingt de ses vieux F/A-18 Hornet par des Eurofighter Typhoon flambant neufs. L’avion de combat multirôle européen pourrait aussi intéresser la Turquie.

Fin d’un suspense de dix-huit mois : Madrid a confirmé le 23 juin, au salon ILA de Berlin, l’achat de vingt Eurofighter Typhoon. Ces nouveaux avions remplaceront les F/A-18A/B Hornet de l’Ejercito del Aire basés aux Canaries et dont le retrait était prévu entre 2023 et 2024. L’éventualité d’un achat de 25 F-35A à Lockheed Martin avait également été évoquée, mais cette solution n’a pas été retenue. L’Espagne est membre du consortium Eurofighter à l’origine de l’avion de combat européen, aux côtés de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni, mais contrairement à ses trois partenaires, elle n’est pas encore client du chasseur-bombardier furtif américain.

