Airbus propose un jet d’entraînement à Madrid

Airbus a dévoilé une étude de petit monoréacteur d’entraînement pour l’armée de l’air espagnole et pour soutenir la filière aéronautique du pays.

Contrairement à l’armée de l’air et de l’espace en France, qui a renoncé au remplacement de ses AlphaJet par des avions d’entraînement à réaction, l’Ejército del Aire, l’aviation militaire espagnole, cherche un successeur aux Northrop Grumman F-5M qui servent actuellement à la formation de ses pilotes de combat.

L’offre internationale est déjà importante, avec le T-7A RedHawk de Boeing et Saab et ses anciens concurrents sur le marché T-X : le M-346 de Leonardo et le T-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industry. Dans l’Union européenne, le constructeur tchèque Aero Vodochody propose aussi son F/A-259 Striker. Airbus n’en a pas moins décidé de proposer un nouveau développement, en profitant du délai de sept ans dont dispose encore Madrid avant le retrait de ses avions vieillissants.

