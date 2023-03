MBDA et Nexter pour les munitions maraudeuses Colibri

Dix mois après avoir lancé deux appels d’offres sur des projets de munitions maraudeuses de courte et longue portée, Colibri et Larinae , l’AID (Agence de l’innovation de défense) et la DGA (Direction générale de l’armement) ont sélectionné deux équipes pour développer la première version.

La seconde guerre du Haut-Karabagh en 2020 et l’invasion russe en Ukraine en 2022 ont popularisé un nouveau type d’armes : les munitions maraudeuses ou « drones suicides », dont l’absence dans l’arsenal français a inquiété les états-majors. En réalité, ces armes guidées low cost ont été développées depuis plus de trente ans, notamment par Israël, et avaient déjà été utilisées au Moyen-Orient. En mai 2022, l’AID et la DGA ont donc décidé de lancer deux appels d’offres, pour des munitions télé-opérées, à bas coût et faciles d’emploi. Deux modèles ont été envisagés : Colibri pour neutraliser des cibles légères dans un périmètre de 5 km et Larinae pour des cibles plus lourdes, jusqu’à 50 km.

Cet article compte 680 mots.