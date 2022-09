Missiles anti-navires norvégiens sur les frégates espagnoles

La marine espagnole a choisi le missile NSM (Naval Strike Missile) de Kongsberg pour remplacer les anti-navires Harpoon vieillissants qui équipent actuellement ses frégates.

Difficile de faire plus laconique que le communiqué du missilier norvégien Kongsberg qui annoncé la sélection de son NSM (Naval Strike Missile) pour équiper les frégates espagnoles : quatre phrases, dont une pour dire qu’il ne peut pas en dire plus et une autre pour dire que des informations supplémentaires seront disponibles à la signature du contrat. Le NSM remplacera les missiles anti-navires AGM-84 Harpoon de Boeing lorsqu’ils seront retirés du service à la fin de la décennie.

