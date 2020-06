Mitsubishi rapatrie le SpaceJet au Japon

Conséquence de la crise du transport aérien, Mitsubishi a décidé de réduire son exposition avec le programme SpaceJet en rapatriant les travaux au Japon et en réduisant les budgets pour un an.

Même si de nombreux analystes jugent que l’avenir, après la pandémie, est aux monocouloirs et aux liaisons régionales, ce marché est lui aussi en repli. En témoignent les annulations enregistrées par Airbus sur l’A220 et le retrait de Boeing de son alliance mort-née avec Embraer au Brésil. Pour Mitsubishi Aircraft (Mitac), qui tente de faire son entrée sur ce marché depuis plus de dix ans avec le SpaceJet, il convient de ne pas prendre de risques inutiles tant que les cieux ne se sont pas éclaircis.

Cet article compte 700 mots.